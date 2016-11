Lo sguardo femminile di Vanessa Beecroft

«La fotografia non è il mio principale mezzo d’espressione», spiega Vanessa Beecroft, «ma per forza di cose ha sempre accompagnato il mio lavoro». Le polaroid servivano a fissare le performance, i dettagli. Appunti fuggevoli e imprescindibili, che l’hanno accompagnata in tutti questi anni e che da domani e fino al 29 novembre, sotto il titolo polaroids 1993.2016 saranno esposti a Palazzo Reale, a Milano, in occasione di Photo Vogue Festival.

Beecroft è un’artista complessa, un’interprete visionaria della body art. Definirla fotografa sarebbe quanto mai riduttivo. Eppure questi scatti compongono una formidabile narrazione visuale che si sposa alla perfezione con un festival focalizzato su the female gaze e sulla capacità dell’immagine di moda di andare oltre l’outfit, rivelando prospettive inedite. E infatti, come sottolinea Alessia Glaviano, direttore artistico dell’evento, «l’importanza riservata allo sguardo femminile in questa prima edizione del Festival è sottolineata proprio dalla scelta di esporre qui, negli Appartamenti del Principe, una monografica di Vanessa Beecroft che raccoglie blow-ups di rare polaroid e sculture, sintetizzando appieno, tra rimandi e connessioni inaspettate, l’interdisciplinarità dell’artista e del mezzo fotografico stesso».