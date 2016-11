Scarlett Johansson, la ragazza dal sex appeal travolgente

La bionda al 100% sexy ha 32 anni. Scarlett Johansson, che nel 2013 si è aggiudicata il titolo di donna più sexy del pianeta secondo Esquire magazine, è da capogiro non solo per la sua bellezza. Di americane dallo stesso look se ne trovano, ma il suo modo di porsi, il suo sguardo innocente ma malizioso, il suo sorriso che abbatte le pareti di una stanza, le sue forme morbide in cui ogni uomo vorrebbe affondare, il tutto confezionato in un metro e sessanta di sensualità e talento su tacchi alti l’hanno resa un concentrato di attrazione. «Sono bassa, i tacchi migliorano l’aspetto delle mie gambe», ha detto e con quelli ha scalato le vette di Hollywood diventando una vera diva contemporanea, dallo stesso fascino e charme di Marilyn Monroe.

La sua prima conquista è stata la critica cinematografica, con Lost in Translation di Sofia Coppola, che le ha dato due candidature ai Golden Globe e il BAFTA come migliore attrice protagonista, e con La Ragazza con l’Orecchino di Perla di Peter Webber. Poi per le sue doti trasformiste, rivelate anche attraverso i suoi sempre sorprendenti hairstyle, si è aggiudicata i ruoli più diversi dimostrando di avere la stoffa di una vera attrice. Capace di conquistare lo schermo per il suo sex appeal non ha lasciato indifferente i grandi registi.

Woody Allen l’ha definita “sessualmente travolgente” ma “per le sue abilità davanti alla cinepresa non è solo una pin-up passeggera ma un’artista di spessore.” Il regista è stato così preso dalla bella Scarlett che l’ha eletta sua musa e diretta in più di un film: Match Point, Scoop e Vicky Cristina Barcelona. Anche Brian De Palma, tra gli altri, non è rimasto indifferente al suo fascino e l’ha assoldata per interpretare la prostituta aspirante attrice in The Black Dahlia, mentre Spyke Jones ne ha scelto la voce sexy per Samantha, il sistema operativo di cui si innamora Joaquin Phoenix in Lei. Super attraente anche come Natasha Romanoff, La Vedova Nera, nella saga cinematica Marvel, interpreta la super-eroina in tutti i film della serie ormai dal 2010.

Quest’anno tra le vittorie di Scarlett c’è l’ingresso nella top ten delle attrici più pagate al mondo stilata da Forbes, aggiudicandosi il terzo posto con 25 milioni di dollari, ma anche l’apertura di un negozio di popcorn gourmet “Yummy Pop“, nel Marais, insieme al marito, il giornalista francese Romain Dauriac. Dal menù creativo propone gli snack must da cinema in tante versioni inedite, come quelli al “Real Vermont Cheddar”. Scarlett Johansoon da New York a Parigi, dove si è trasferita per amore, non finisce mai di incantare. Buon compleanno seduttrice.