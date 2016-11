Aspettando la seconda serie di The Young Pope con Jude Law

Se anche voi vi sentite orfane di Jude Law e il venerdì sera non trovate più il motivo per accendere la tv. Se anche voi avete il cuore infranto perché Jude Law non entrerà più nelle vostre case con il suo sguardo sornione che emerge sotto il copricapo papale, non sentitevi sole. Jude ha lasciato tanti cuori infranti che non aspettano altro che l’inizio di una seconda serie.

E per come si è conclusa l’ultima puntata dell’ipotetica prima tutto fa pensare che ci sarà un sequel. Perché quando papa Pio XIII in piazza San Marco fa il suo discorso alla folla e intravede al canocchiale i suoi genitori viene colpito da un malore. Ma questo non vuole dire che sia morto. L’apertura nel finale c’è e alcune indiscrezioni fanno pensare che rivedremo ancora il bel papa con le sue fragilità e le sue incertezze.

Paolo Sorrentino starebbe già scrivendo la sceneggiatua, ma dipenderà dal Sky, HBO e Canal + l’inizio delle riprese, che non saranno prima del 2018. Il regista per l’anno prossimo sarebbe già impegnato con il film dedicato a Silvio Berlusconi Loro.

Mentre la buona notizia è che con i suoi picchi di 2 milioni di audience, Jude Law sembra essere committed con la serie e lo rivedremo ancora nei panni del religioso Lenny Belardo, il bellissimo The Young Pope.

Nel frattempo cosa ci rimane da fare per ingannare l’attesa?

1. Rivedere tutta la serie in streaming.

2. Ascoltare la colonna sonora ufficiale su Spotify.

3. Guardare la nostra gallery con le immagini più belle di Jude Law come the Young Pope.

