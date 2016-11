Kendall Jenner ritorna su Instagram

Ma non dovevamo non vederci più? Più o meno. Solo che Kendall Jenner non ha retto neanche una settimana e dopo 6 giorni e qualche ora di detox digitale l’altra sera è riapparsa ufficialmente su Instagram.

Postando tre foto di gente che balla e si diverte presumibilmente al concerto di Kanye West a San Paolo, Brasile. Ok, non ha ancora pubblicato un suo selfie però la foto dell’amica Camila Morrone in bomber che agita felice le mani verso il cielo si è guadagnata più di 900mila like in 3 ore che, oggi, sono già arrivati a un milione e 400mila.

Lo scatto è perfettamente nel suo stile, lo stesso mood cool & chic che ha fatto di questa ventunenne la modella più seguita sui social media: 68 milioni e mezzo di follower, mica noccioline.

Altro che chiudere con l’internet. Kendall, sappiamo che puoi perfino fare di meglio e bruciare il tuo record di oltre 3 milioni di “mi piace” con il tuo famoso cuore di capelli. Dai, dai, dai.