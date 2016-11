AMA 2016: Gigi Hadid imita Melania Trump

Gigi Hadid non smette di stupire. Non solo è una delle modelle più pagate e più richieste del momento, ma sa anche presentare, recitare e non prendersi troppo sul serio. Sul palco degli American Music Awards 2016 ha lasciato tutti a bocca aperta (dal ridere) con la sua imitazione di Melania Trump. «Amo mio marito, il presidente Barack Obama, e le mie figlie, Sasha e Malia», ha detto la modella socchiudendo gli occhi e gonfiando la bocca in modalità fish gape.

La sala degli AMAs ha apprezzato molto la simpatia di Gigi che con il suo monologo ha voluto fare dell’ironia sul discorso pronunciato dalla nuova first lady durante la convention repubblicana e molto simile a un precedente speech di Michelle Obama

In pochi minuti la rete si è scatenata e l’imitazione è diventata uno dei meme più condivisi. Stay tuned, perché la prossima comparsata di Gigi sarà con un bel paio di ali d’angelo per lo show di Victoria’s Secret in programma il 30 novembre a Parigi e trasmesso il 5 dicembre dalla CBS.