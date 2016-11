AMA 2016: il discorso commovente di Selena Gomez

La star 24enne che da due mesi è uscita di scena, il 30 agosto aveva annunciato di prendersi una pausa dal suo Revival Tour annullando 34 date per curare ansia, attacchi di panico e depressione, è stata premiata agli AMA’s 2016 e non ha potuto trattenere le lacrime.

La cantante insignita come Miglior Artista femminile pop/rock è salita sul palco per ritirare il premio e il suo discorso a cuore aperto ai fans è stato rotto dal pianto.

«Credo di poter dire che molti di voi sanno tutto della mia vita, mi piaccia o no, e che ad un certo punto ho dovuto fermarmi. Avevo tutto, ma ero completamente a pezzi. E se sono riuscita a tenere quei pezzi insieme è perché non volevo deludervi, ma ho fatto uno sforzo che mi ha fatto male. Non voglio vedere i vostri corpi su Instagram. Voglio vedere cosa c’è nel vostro cuore. Non sto cercando approvazione, non ne ho più bisogno. Tutto quello che posso dire è che sono così onorata di poter condividere tutti i giorni il lavoro che amo con le persone che amo e devo dirvi grazie. Perché siete così fedeli e non so davvero cosa ho fatto per meritarvi. Se vi sentite a pezzi, non dovete restare a pezzi. E che mi rispettiate o no, c’è una sola cosa che vorrei che sapeste: io mi preoccupo per la gente e vi ringrazio tanto per questo premio. Questo è per voi. Grazie».

Il discorso commovente ha conquistato i presenti in sala mettendo l’accento sull’importanza del fare qualsiasi cosa con il cuore. Non sono i corpi che Selena vuole vedere sul social, ma il cuore dei suoi fan. La star che è stata oggetto di critiche in passato da parte dei suoi followers haters perché definita curvy, prima di ritrovare una forma invidiabile con dieta e workout, ha fatto un discorso troppo emotivo che lascia pensare che è ancora molto fragile per affrontare il suo pubblico e la vita sotto i riflettori. La principessa in rosso Prada riemersa agli AMA 2016 forse ha ancora bisogno di tempo, coraggio Selena!

