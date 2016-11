Vacanze di Natale, gli scatti più belli di Instagram

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -



























































Se non l’avete ancora fatto, ora lasciatevi ispirare: questo è il momento migliore per prenotare una vacanza di Natale e on line riuscite a spuntare l’affare dell’anno.

Siete turiste o viaggiatrici? Partite, volate, andate? Oppure sognate senza neanche muovermi da casa vostra? Ecco, noi abbiamo fatto un giro su Instagram spulciando i profili dei travel editor indipendenti più avventurosi delloa Rete. Ma anche un po’ poetici. Quindi abbiamo scaricato gli scatti più illuminanti. Quelli che li vedi e ti vien voglia di preparare la valigia.

C’è di tutto. Spiagge di zucchero, flutti verdi, azzurri & blu. Un lago con un cigno che nuota placido. Fenicotteri rosa. Bambi. Un canguro. Cow girls che attraversano praterie e deserti a cavallo di magnifici animali. Il Giappone. Geishe e templi. Tanta montagna: lussureggiante, appena imbiancata, costellata di casette rosse, ruscelli, foglie d’arancio. Parchi. Salti di felicità verso l’infinito e anche oltre.

«Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre “Andiamo”, e non sanno perché», rifletteva un giorno Charles Baudelaire. E concludeva «I loro desideri hanno le forme delle nuvole». Ci avete mai pensato? No? Be’, intanto guardatevi queste foto. Conservatele. Usatele come wall. Speditele in una mail a chi amate. A una vostra amica. Alla vostra mamma. Già, perché anche i cuori ribelli, quando tornano da un lungo viaggio, sognano di trovare una torta di mele. E bon voyage!