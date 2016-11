Sul red carpet dei Glamour Woman of the Year Awards

Tante donne e un solo uomo, Bono accompagnato da sua moglie Alison e dalle due bellissime figlie Eve e Jordan Hewson sul tappeto rosso per i Glamour Woman of the Year Awards. La rockstar è il primo rappresentante maschile a ricevere il premio come donna dell’anno nella storia di Glamour USA. Ma la sola è vera star è stata Gwen Stefani, che ha indossato un bellissimo abito etereo di Marchesa, da rubare la scena tutti i cervelli e ai volti che fanno onore alla categoria celebrata durante la serata.

I beauty look delle star li trovate nella gallery, vincono i rossetti burgundy, i capelli raccolti in stile old-fashion come quelli di Zendaya e il rossetto rosso glitterato della modella inglese di origine ghanese Adwoa Aboah.

LEGGI ANCHE >> Bono (Vox), l’uomo tra le “donne dell’anno” di Glamour