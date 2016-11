Photo Vogue Festival, il meglio delle immagini di moda è a Milano

A Milano, con la regia di Vogue Italia, debutta il Photo Vogue Festival: dedicato alla fotografia di moda e presieduto da Franca Sozzani, si propone di diventare un imperdibile appuntamento annuale del calendario fashion.

Sono due le sedi principali: Palazzo Reale, con Vanessa Beecroft Polaroids 1993.2016, ovvero una monografica dedicata alla celebre artista italiana, dal 24 al 29 novembre. E Base Milano, suggestivo spazio industriale riconvertito, con due collettive (dal 22 al 26 novembre). La prima, The Female Gaze, propone un mix di fotografe che hanno rivoluzionato – e stanno rivoluzionando – il modo di rappresentare il corpo e la sensualità femminile nella fotografia di moda. La seconda: PHOTOVOGUE/inFASHION, è un’esposizione di emergenti, selezionati tramite lo scouting indetto sul canale PhotoVogue di Vogue.it.

Perché tutto questo? «Il mondo della moda è considerato “snob”», dice il direttore della rassegna, Alessia Glaviano, Senior Photo Editor di Vogue. «La nostra intenzione è di andare in senso esattamente contrario, e di accorciare la distanza tra questa realtà e le persone, in primis i giovani. Certo, ci sono altri piccoli festival di fotografia di moda, ma non ce n’è nessuno così qualificato: non potevamo che essere noi a dare importanza al linguaggio di queste immagini».

Photo Vogue Festival ha il patrocinio del Comune di Milano e sarà affiancato da moltissimi eventi collaterali organizzati in spazi e punti diversi della città.