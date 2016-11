Vacanze di Natale: quando prenotare per risparmiare

Altre sei settimane appena e sarà Natale: avete già prenotato le vostre vacanze? No? Molto bene perché proprio novembre il mese migliore per fissare hotel e voli per le ultime due settimane di dicembre risparmiando. Lo dice una ricerca di Tripadvisor che ha analizzato i dati legati a nove destinazioni popolari e ha verificato quando i prezzi degli alberghi sono inferiori alla media.

Per esempio, in Europa è proprio dopo metà novembre che è possibile trovare tariffe interessanti, cioè a partire da 91€ a notte.

Anche se, sorpresa, adesso è il momento ideale per trovare ottime offerte per gli Stati Uniti dove una notte viene via a 125€. La settimana del Ringraziamento, che va dal 21 al 26 novembre quando sulle tavole degli americani arriverà il famoso tacchino, offre il maggiore risparmio: il 21% in media rispetto al periodo più caro dell’anno.

E in Asia? Da febbraio a dicembre i prezzi scendono. Restano stabili per tutto l’anno per i Caraibi mentre se volere andare in Sud America sappiate che se prenotate last minute, cioè da fine dicembre, risparmiate tra il 24 e il 30%.

Vi è venuta voglia di partire? Allora qui sotto trovate le città più convenienti se cominciate a prenotare da oggi, cioè da metà novembre. Elenco delle tariffe medie:

Bangkok, Thailandia: 40€, prenotando da fine luglio a fine anno si risparmia oltre il 13%.

Barcellona, Spagna: 98€, da inizio novembre in poi è possibile risparmiare più del 19%.

Giacarta, Indonesia: 41€, a partire da fine agosto le tariffe iniziano ad attestarsi su prezzi più bassi fino alla fine dell’anno

Londra, Gran Bretagna: 165€ e i prezzi calano verso metà novembre offrendo un risparmio del 20% rispetto al periodo più caro. Prenotando last minute dopo metà dicembre è possibile risparmiare fino al 35%.

Marrakech, Marocco: 102€, ma il risparmio maggiore è a fine novembre, quando i costi si abbassano del 19% rispetto al periodo più caro.

Parigi, Francia: 141€ e si risparmia il 23% rispetto al periodo più caro.

Sydney, Australia: 148€ e un risparmio del 55% o superiore rispetto al periodo più caro.

Tokyo, Giappone: 96€ ed è l’unico posto nel mondo in cui i prezzi variano del 5% da una settimana con l’altra oppure ogni due settimane.