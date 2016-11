La LEGOmania colpisce tutti

Sono poche le cose che mettono d’accordo adulti e bambini. La pizza, i film di Star Wars, Alvaro Soler, il calcio (per papà e maschietti), rossetti e smalti (per mamme e femminucce) e poi ci sono i LEGO. I mattoncini creati dal danese Ole Kirk Kristiansen dal nome che significa gioca bene – “legt godt” in Danish- conquistano tutti, al punto da diventare un cult.

Non hanno istruzioni difficili -come quelle di montaggio dei mobili Ikea- e soddisfano il desiderio di chiunque di costruire. Molti psicologi li suggeriscono come terapia di rilassamento per adulti stressati, mentre per i bambini sono un ottimo strumento per sviluppare capacità organizzative, problem-solving e creative.

Così addictive che crescendo a volte non è facile liberarsi dall’ossessione e anche da adulti ci si nasconde dietro il desiderio di accontentare i figli per comprare ancora un altro kit. In Italia, poi, non aiuta il fatto che ha appena aperto il più grande LEGO store del paese. Un vero e proprio universo delle meraviglie su 270 m2, in piazza San Babila a Milano, dove oltre ai set completi è possibile acquistare mattoncini sfusi al “Pick a Brick” e scannerizzare la mano alla postazione “LEGO Minifigures Scanner”, per scoprire il proprio alter ego in mattoncini.

Anche la moda non è rimasta impassibile al potere dei bricks e nel corso delle stagioni sulle passerelle sono apparsi accessori LEGO friendly, come le clutch di Chanel, le borse di Anya Hindmarch, i cappelli e gli occhiali di Jean Claude de Castelbajac, adesso nelle mani di fashion addicted e collezionisti accaniti.

La passione talvolta arriva a tal punto che può stravolgere la routine quotidiana in nome del culto del gioco. È quello che è accaduto all’americano Nathan Sawaya, ex-avvocato sommerso da cavilli legali, che si è reinventato in artista dei mattoncini, perché proprio non riusciva a liberarsi della sua LEGOmania. Alla Fabbrica del Vapore di Milano è possibile esplorare il suo mondo fantastico nella mostra The Art Of Bricks, più di 80 opere create con un milione di pezzi che fanno parte dei quattro che l’artista ha collezionato nel corso della sua vita fatta di «sogni che si realizzano un mattoncino per volta».

Del resto quando si è un AFOL, Adult Fan of Lego, e le mani sono HOG, The Hand of God, mentre muovono e animano le mini-figure, tutto diventa possibile.