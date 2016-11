Oggi alle 14.52 è Superluna day

Se ieri sera vi siete sorpresi di quanto piena e rotonda e luccicante fosse la luna adesso abbiamo una notizia per voi: oggi la distanza tra lei e la Terra è di 356.410 chilometri, quindi minore di qualunque altro momento del Ventunesimo secolo. È per questo che si verifica il “perigeo lunare” che, apparentemente, ai nostri occhi aumenta prodigiosamente le sue dimensioni. Condizioni meteo permettendo, la luna ci sembrerà il 14% più grande e il 30% più luminosa rispetto a tutte le altre lune piene.

Sì, oggi è il Superluna day. Era dal 26 gennaio 1948 che la luna non era così vicina a noi e, la prossima volta, sarà solo il 25 novembre 2034, cioè tra 18 anni.

Attenzione, se volete vederla bene: diventerà piena alle 14.52, ma si alzerà alle 17.18 circa, quando il cielo sarà già abbastanza scuro per osservarla. Solo che oggi Sud, isole e buona parte del Centro Italia non riusciranno a godersi lo spettacolo causa nubi e pioggia. Al Nord, forse, a fine pomeriggio la visibilità sarà decente. Segnatevelo sullo Smartphone.

E ricordate che, forse, la Superluna potrebbe anche avere un effetto su di voi. Potrebbe influenzare l vostro umore, ad esempio. Non lo sapevate? La Luna stimola determinate fasi di crescita, depurazione, vitalità degli esseri viventi.

Secondo il calendario lunare della bellezza è soprattutto nella fase crescente che ha poteri rigeneranti e rinforzanti sulla beauty routine quotidiana. Mai sentito le nonne dire: «Tagliati i capelli nella fase crescente della Luna e ricresceranno forti e luminosi»?.

Eppoi c’è la lunar diet che sfrutta il principio delle maree secondo il quale il corpo umano è composto in media dal 65% di acqua. Quindi, nelle fasi lunari, è in grado di liberarsi del peso dell’acqua stessa. Si può arrivare a perdere dai 2 ai 6 kg di acqua in quello stesso giorno.

Non ci credete? Be’, con la Superluna le maree sono un po’ più alte del solito e, qualche volta, si assiste perfino alla cosiddetta “marea solida”, quando oltre al mare, ad alzarsi di pochissimi centimetri è anche la crosta terrestre. E voi potreste perfino dimagrire, se vi impegnate.

Intanto, guardatevi questa gallery. Buona Superluna a tutte!