Kendall Jenner chiude il profilo Instagram. È in social detox?

La star che Forbes ha incluso nella top 3 delle modelle più pagate dell’anno ha lasciato il social più popolato del web. Anche se l’ha aiutata a raggiungere la celebrità e a moltiplicare i suoi guadagni del 150% in un anno – sono arrivati a $10 milioni- l’instagirl da sabato 12 novembre è assente da Instagram. Al suo posto appare il messaggio “Siamo spiacenti, questa pagina non è disponibile”.

È non si sa perché. C’è chi dice che è solo una trovata pubblicitaria per attirare l’attenzione e chi sostiene che Kendall Jenner ha davvero un rapporto odio amore con i social e con il suo smartphone. In un’intervista recente per Allure, infatti, ha dichiarato che spesso si è concessa qualche giorno di filters detox, cancellando dal suo smartphone Snapchat, Facebook e Instagram.

Kendall Jenner non è l’unica non pervenuta sui social. Prima di lei anche il bad boy del pop Justin Bieber si è ritirato da Instagram dopo aver pubblicato una foto in compagnia di Sofia Ritchie che non è piaciuta ai suoi fans. E Kim Kardashian West che da quando è stata aggredita e derubata a Parigi non ha più aggiornato il suo account.

Siamo davvero di fronte alla sindrome della nuova era, la social fatique, che ci riduce a come canta Fedez “Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posto” e che a un certo punto costringe a prendersi pause digitali?