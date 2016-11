Il look ideale per un evento: dall’outfit al trucco

Vi ricordate questo articolo in cui vi raccontavo come abbinare il make-up al vostro outfit? Bene, oggi ho pensato di trattare – dall’outfit al trucco, il look ideale per un evento.

Ispirata dalla mia recente partecipazione al Glamour Beauty Show, vi propongo tre look da sfoggiare per i vostri prossimi appuntamenti mondani.

Partiamo dagli outfit. Ho scelto tre completi di tendenza dalla collezione SS2017 della designer Nikki Lund (via Kimberly Jesika). Uno shirt-dress in denim, un coordinato “pajama style”, e un completo il cui pezzo forte è un bolero stile militare. Il dress code ideale per un evento è smart casual, ovvero non troppo elegante ma trendy e giocoso.

Ho quindi selezionato accessori di tendenza da abbinare a ciascun outfit. La scarpa ideale per un evento è comoda e glam. La borsa è quell’accessorio che completa e arricchisce il nostro look. Ho abbinato al t-shirt dress stivali in nappa color nude by Gianvito Rossi e una tracolla con patches by Anya Hindmark, per un look da Lolita anni Settanta. Per il coordinato pajama style ho scelto slip-on glitterate argento by Chiara Ferragni e una clutch box con dettagli in pelliccia by Fendi. Ho abbinato al completo con giacca militare degli anfibi alla caviglia by Balmain e una tracolla Rockstud by Valentino dal sapore folk.

Il make-up riveste un ruolo fondamentale nel nostro look. Come vi raccontavo in questo articolo, le tendenze moda Inverno 2017 mettono in primo piano labbra e occhi, su una base nude. Così ho immaginato uno sguardo dai colori cangianti per il primo look. Con gli ombretti Totally Cute by Too Faced o la Palette Full Spectrum by Urban Decay. Per il secondo look labbra super definite, con Liptensity Double Fudge marrone scuro intenso by MAC Cosmetics. E ciglia da gatta con il mascara Burberry Cat Lashes che vi ho presentato qui. Per il terzo look ho immaginato uno smokey-eye in calde nuances autunnali by Guerlain e un incarnato naturale con il fondotinta Dior Nude.

Se doveste scegliere il look ideale per un evento, quale tra queste proposte farebbe al caso vostro? Io per il GlamourBeautyShow ho scelto questo, di cui ho parlato sul mio blog Coco et La vie en rose Moda & Beauty. Vi è piaciuto?