Chi è Meghan Markle, la ragazza che ci ha “rubato” il principe Harry

Il principe Harry ha una nuova fidanzata e, ahimè, non è nessuna di voi. Mora, attrice, aria da it-girl, 35 anni (tre più di lui). La fortunata è l’americana di Los Angeles Meghan Markle. La relazione è stata ufficializzata proprio in questi giorni, visto che l’ormai ex-scapolo d’oro di casa Windsor ha dovuto difenderla pubblicamente. Kensington Palace ha, infatti, diffuso un comunicato ufficiale accusando stampa e web di abusi e razzismo ( la madre di Meghan è afroamericana). «Sulla sua fidanzata Meghan Markle la stampa ha passato il segno e Megan è stata oggetto di abusi e molestie. Alcuni di questi tormenti – si legge nel comunicato – sono pubblici, visibili sulle prime pagine dei giornali, si leggono nelle sfumature razziste e nel tono dei commenti sui social media e degli articoli pubblicati online».

I due si sarebbero conosciuti a maggio in Canada, a Toronto, dove vive e lavora e, secondo Us Weekly, Harry avrebbe iniziato a mandarle regolarmente messaggi a partire da giugno, mentre lei ha iniziato a seguirlo su Instagram alla fine del mese. A dare per primo la notizia è stato il Sunday Express che cita una fonte vicina alla Casa Reale: «Harry è felice come non lo era da molti anni. Si vedono ogni settimana, hanno deciso di vedere come procedono le cose, ma stanno bene insieme. E la chimica tra loro è forte. Harry sta facendo di tutto per mantenere la storia privata, perché non vuole spaventare Meghan. Sa cosa succede quando le sue relazioni diventano pubbliche».

Ma chi è questa Meghan che ci ha fatto le scarpe? Attrice, è diventata famosa per il ruolo di Rachel Zanes in Suits (in questi giorni le visualizzazioni delle sue scene più sexy sono letteralmente esplose) è apparsa in alcune puntate di serie di successo come 90210, C.S.I: NY, Castle e Fringe, e nei film Remeber me e Come ammazzare il capo e vivere felici, oltre a essere una influencer e aver fondato TheTig.com, un magazine online di lifestyle . Bella, brava e anche buona, la ragazza è, infatti, ambasciatrice del World Vision Canada e ad unirla a Harry sarebbe proprio l’interesse per le cause umanitarie. Oltre a sfoggiare lo stesso braccialetto azzurro che il Principe ha preso in uno dei suoi viaggi in Africa.

La sorella di Meghan, Samantha Grant, 51 anni, in un’intervista l’ha definita narcisista, arrampicatrice sociale ed egoista. Ma le due non avrebbero più alcun rapporto da tempo.

Il beauty identikit: capelli castano scuro, lunghi, vaporosi e portati spesso con la riga da parte. Ad Allure ha dichiarato che nella sua beauty routine, che lei definisce “five minutes face” non rinuncia a un siero a base di acido glicolico che rende la pelle luminosa, mentre i suoi prodotti di make-up must-have che le regalano un look flawless sono: il blush Orgasm di Nars, il mascara Diorshow Iconic di Dior, e la HD Powder di Make Up For Ever. Non indossa il fondotinta ma solo un po’ di correttore e illuminante. Mentre per la sera si concede l’eyeliner e, in particolare, il Teddy eyeliner di Mac Cosmetics, una shade marrone con dell’oro dentro, che le ha consigliato Kayleen McAdams, make-up artist anche di Sofia Vergara.