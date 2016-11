Il red carpet degli MTV EMA 2016, un trionfo da Millennials

Pochi grandi artisti della scena musicale, come i Greenday, hanno varcato il tappeto rosso degli MTV EMA 2016 a Rotterdam, per lo più popolato da esemplari della Generazione Z e da Millennials. Tra questi Jaden Smith al n.1 della lista e re dei selfie, ne ha dispensati a più non posso e in tutte le pose possibili. Documentato live in contemporanea su tutti i social via Snapchat, Instagram & Co, l’evento è stato un trionfo per influencer e wannabe star.

A qualcuno noti, a molti altri perfetti sconosciuti, con una cosa in comune, mise molto personali, che sembravano memo dal passato, come il revival del look da Girls Band di Charli XCX, tanto somigliante alla prima Victoria Beckham e il full make-up degno di Dallas di Charlotte Dawson, la star del docu-reality On the Beach, ma anche quello della cantante Zara Larsson, che tra l’altro ha rilanciato il trend permanente in versione Bonnie Tyler. Grazie Zara.

Star indiscussa della serata la Pamela Anderson 2.0, Bebe Rexha la cantante pop americana che ha cambiato tanti abiti e ha folgorato tutti con i suoi capelli platino, i suoi costumi rivela curve e le sue performance. Ad accompagnarla sul palco il rapper americano G-Eazy, con abitudini poco raccomandabili (è stato ristratto a sniffare polverina bianca sul seno nudo di una donna subito dopo la sua performance con Britney Spears agli MTV VMA 2016). Ma i suoi capelli verde prato che vorremmo tutte copiargli ce lo fanno perdonare.

I riflettori erano anche puntati su una new entry tra le ereditiere, la ventiduenne Elettra Lamborghini, dalle forme morbide e lo sguardo languido da fare impazzire uomini e donne.