Nuova up! Volkswagen. L’auto per chi desidera perfezione

Quante volte mettendovi in macchina vi sarete trovate a vivere scene di ordinaria follia. Perché da perfetta multitasking con cinture allacciate, specchietti posizionati, mettete in moto e, andando, cercate la destinazione sul GPS dello smartphone. Ma chi è capace contemporaneamente di guidare, seguire il navigatore, non sbagliare strada e soprattutto non fare incidenti guardando, piuttosto che la strada, lo schermo del cellulare, precariamente tenuto in mano?

Da perfezioniste quali siete, perché donne, non vi fate prendere dal panico e cercate comunque di dare un senso al vostro tentativo di trasformarvi in un braccio bionico. Ma anche ripetendovi mentalmente che niente potrà fermarvi, non potete non ammette che avete bisogno di aiuto. Allora, stop e rewind. Lasciatevi andare, perché né voi né nessun altro è capace di tenere fermo lo smartphone come farebbe una docking station.

Qualcuno dalla mente da perfection seeker come voi, però, ha pensato a un’auto smart, in sintonia con voi e con il vostro smartphone. È la Nuova up! Volskwagen con una postazione dedicata al cellulare, dove inserirlo e tenerlo a portata di sguardo. Perfettamente posizionato verso di voi e connesso all’auto via blutooth permetterà con l’App Maps & More, scaricabile gratis, di creare una stazione di infotainement, una sorta di concierge che vi segue mentre viaggiate, esaudendo i vostri desideri. Dove consultare il GPS che riconosce la scrittura a mano, con mappe in 2D e 3D sempre aggiornate con indicazioni di ristoranti e distributori e che ricarica il telefono mentre guidate.

L’auto ha un volante multifunzione per accettare telefonate in entrata solo premendo un tasto e controllare la radio senza costringervi a lasciare il volante. Mentre un veloce touch sullo smartphone vi farà accedere alla rubrica di contatti e ascoltare musica dalle vostre playlist.

La Nuova up! di Volskwagen, insomma, ha tutto quello che desidera una donna. È compatta, facile da guidare con frenata automatica di emergenza, ha gli interni personalizzabili secondo il proprio stile, con 13 colori per la carrozzeria e 7 rivestimenti dei sedili con effetto Pixel ultracontemporaneo e l’insuperabile maggiordomo personale in cui si trasforma il vostro cellulare, coem un supereroe, appena viene in contatto con lei.

Abbandonate allora l’attitudine da control freak e affidate invece il controllo ai nuovi ritrovati della tecnica, pensati per soddisfare l’esigenza di perfezionismo delle donne. Con Nuova up! Volkswagen potete farlo.

Pronte alla sfida? Iniziate partecipando al concorso Be Glamour With Up. Rilassatevi e scattate un selfie che interpreti uno dei momenti del decalogo della perfetta up&glam woman, che trovate qui, scegliete l’hashtag giusto tra #upyourhair, #upyourlove, #upyourwardrobe, #upyourmakeup, #upyourhealth, #upyourtime, #upyourstyle, #upyourbeauty, #upyourmusic, #upyourskin, registratevi e caricate su www.glamour.it/up. Vincerete immediatamente un brunch cool in una città capoluogo o una giornata nella migliore spa della vostra città. Inoltre, con l’estrazione del premio finale potrete essere la fortunata a vivere un party esclusivo con Glamour e up!