Burberry, il film per i 160 anni

Se vi siete mai chiesti quanto il vostro trench Burberry sia a prova di interperie, ecco un corto che lo dimostra. La Maison, per celebrare i suoi 160 anni, ha messo il focus proprio su come Thomas Burberry, inventore dell’impermeabile in gabardine più storico e corteggiato di sempre – indossato all’epoca da militari, esploratori polari e piloti – sia stato in grado di creare un capo che dura una vita.

E lo ha fatto con un trailer cinematografico di tre minuti che reimmagina gli eventi fondamentali che hanno dato forma alla storia e ai valori della società, nella cornice dell’Oxfordshire.

Protagonisti gli attori, ça va sans dire 100% britannici, Sienna Miller, Domhnall Gleeson, Lily James e Dominic West, che tornano nel Ventesimo secolo per farci vivere The Tale of Thomas Burberry, il film realizzato dal regista Asif Kapadia e scritto da Matt Charman per il Natale della griffe.









«Volevamo raccontare con parole nostre la storia di Thomas Burberry, pioniere, inventore, innovatore, nonché la persona che sta dietro l’iconico trench - spiega Christopher Bailey,

Burberry Chief Creative and Chief Executive Officer – Ci sentiamo molto orgogliosi di condividere The Tale of Thomas Burberry in occasione di questo Natale: il suo spirito e la sua visione sono ancora al centro di qualunque cosa oggi facciamo in Burberry».

Nel video tante ispiraioni anche per una wishlist natalizia, dal classico Heritage Trench Coat alla borsa di pinta della griffe Bridle Bag, passando per il beauty come il rossetto Lip Velvet nella nuance Military Red sfoggiato dalla aviatrice alias Lily James.