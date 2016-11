Bono (Vox), l’uomo tra le “donne dell’anno” di Glamour

Tra tutti i riconoscimenti che ha ricevuto- 22 Grammys Awards, il titolo di Cavaliere della Regina Elisabetta II, quello di personaggio dell’anno secondo Times Magazine nel 2005, poi è entrato nella lista dei 100 “grandi britannici” secondo la BBC, senza contare che ha venduto 170 milioni di album con gli U2- Bono Vox non avrebbe mai immaginato di essere il primo uomo a entrare nella lista delle “Donne dell’anno 2016″, ovvero Woman of the Year secondo Glamour USA.

La rock star irlandese ha ricevuto il titolo per l’impegno nella lotta per la parità tra i sessi, grazie alla campagna Poverty is Sexist, che denuncia le disparità salariali tra i sessi, sostenuta anche da Beyoncé, Lady Gaga, Charlize Theron, Meryl Streep tra le altre. Il progetto è stato lanciato con l’Organizzazione Internazionale One, di cui Bono è co-fondatore, che sensibilizza contro povertà e ingiustizia richiedendo ai politici di onorare gli impegni per migliorare lo stato di benessere mondiale.



«Nonostante per anni abbiamo evitato di nominare un Man of the Year, perché riteniamo che gli uomini non meritino premi e perché qui a Glamour amiamo celebrare le donne», si legge in un editoriale della rivista, «oggi molte donne vogliono uomini, non hanno bisogno di uomini, nella loro tribù. Ma quando Barack Obama si è dichiarato femminista, quando i migliori attori di Hollywood hanno sostenuto la #HeForShe campaign delle Nazioni Unite, quando una grande rock star, che può fare quello che vuole del suo tempo e della sua vita, ha deciso di dedicarsi alla battaglia per i diritti delle donne e delle ragazze nel mondo- non potevamo ignorare e abbiamo ritenuto opportuno celebrare. È con orgoglio che nominiamo la rock star Bono, nostro primo Man of the Year».

Il suo nome e il suo volto appaiono insieme a quello di Gwen Stefani, l’icona, Ashley Graham the body activist, Christine Lagarde, che ha ricevuto il premio alla carriera, Miuccia Prada, la forza nella moda, Zendaya, la voce delle ragazze. E non ci stanno neanche tanto male.



Quando Bono ha avuto la notizia l’ha comunicata alla moglie la 34enne, Ali Hewson. “Le ho chiesto se secondo lei lo meritavo. Non era convinta”, ha detto il rocker. “Mi ha risposto, ho del lavoro da finire!” Noi invece pensiamo che lui, come tanti uomini che si sono schierati dalla parte delle donne, ha tutto il diritto di ricevere riconoscimenti, a dimostrazione che quello che conta è l’impegno di un essere umano per il genere umano, a prescindere dal suo sesso. Congratulazioni Bono.