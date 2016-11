Anche le modelle di Victoria’s Secret hanno le smagliature

Jasmine Tooks, modella di Victoria’s Secret, è l’angelo di punta del prossimo attesissimo show dove indosserà il fantasy bra di diamanti e smeraldi del valore di 3 milioni di dollari. Appuntamento il 5 dicembre a Parigi.

Ma è in questi giorni che le top più sexy del mondo hanno scattato gli shooting per le campagne pubblicitarie, tra cui la “Bright Night Fantasy Bra 2016″. Nelle immagini Jasmine appare bellissima e (finalmente) senza il ritocco di Photoshop. Cosa si vedono? Delle smagliature sui fianchi. Sì, smagliature. Proprio come noi comuni mortali.

Il fatto che Jasmine Tooks sia la prima modella di colore a sfilare con il fantasy bra e che in rete stiano circolando delle foto al naturale, potrebbe essere un messaggio di cambio di direzione da parte del brand di lingerie, anche se non ha né confermato né smentito. L’ultima volta, infatti, una delle modelle era stata talmente ritoccata da essere rimasta con un lato b a metà e via alle polemiche sul web.





























Che si tratti di casualità o di notizia pianificata a tavolino, diciamoci la verità: le smagliature di Jasmine ci fanno sentire meglio, abbiamo imparato che la perfezione non esiste – suvvia che noia – e che siamo tutte un po’ angeli.