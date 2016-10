Halloween: i beauty look delle star da Instagram

Ad Hollywood Halloween è una cosa seria. Nessun travestimento improvvisato, le star preparano i loro outfit azzeccatissimi con molti giorni d’anticipo. E riescono a dettare tendenza anche in versione scary.

Come si sono vestite per andare alle feste a tema? Nella nostra classifica vincono Elisabetta Canalis con parrucca viola e gonna multicolor alla Mio Mini Pony, Alessandra Ambrosio, una sexy Jessica Rabbit, Paris Hilton da Alice in Wonderland forse per riprendere il tema dell’ultima sfilata dell’amico Philipp Plein, la modella di Victoria’s Secret Romee Strijd con un trucco extra dark da angelo della morte, sfoggiato per andare al Fallen Halloween Party a New York insieme alle sue colleghe di Victoria’s Secret.

La numero 1? Katy Perry alter ego di Hillary Clinton. Se non avete ancora deciso il vostro makeover per la notte più paurosa dell’anno ispiratevi alle celeb della gallery.