Torna Una mamma per amica: il trailer

Quattro episodi della durata di 90 minuti ciascuno. Il 25 novembre arriva su Netflix la reunion di Una mamma per amica, titolo originale: Gilmore Girls: A Year in the Life e il trailer è già online. Le ragazze Gilmore, Lorelai e Rory, sono di nuovo tra noi, con il loro complicato e meraviglioso legame mamma-figlia. Tra nostalgia e cambiamento, le vedremo alle prese con una nuova fase della loro vita: Lorelei (Laurem Graham) e la sua relazione con Luke (Scott Patterson), Rory (Alexis Bledel) che si è laureata, si è trasferita a Londra ed è diventata una giornalista. I suoi tre fidanzati storici ci saranno tutti: Dean, Jess e Logan. L’unico assente sarà nonno Richard (Edward Hermann), morto a causa di un tumore nel 2014. E la scena del funerale che si vede nel trailer potrebbe essere la sua.

La creatrice della serie Amy Sherman-Palladino ha sempre saputo come avrebbe voluto far finire Gilmore Girls. Quattro parole, che danno un senso a tutta la storia. Per ora le conosce solo chi ha letto il copione, noi vi facciamo notare un dettaglio che emerge dal trailer per vere fan.

Come riporta il sito Bustle.com, nella scena in cui appare Dean si vede un cartello appeso nella vetrina di un negozio con scritto amido di mais, che richiama la frase del primo bacio con Rory: «Hai un disperato bisogno di amido di mais». Anche se, secondo alcune indiscrezioni, Dean comparirebbe solo in un episodio e, ad avere la meglio sul cuore di Rory, sarebbe Logan. Noi, ovviamente speriamo in un happy ending.

Qui le lezioni al femminile di Una mamma per amica.