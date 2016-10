Lettera a Lady Gaga in shorts

Chissà perché Lady Gaga è tornata ai basics. Vedere look qui sopra per credere: è da cinque giorni, cioè da quando è uscito Joanne, il nuovo disco, che indossa solo indumenti “essenziali”, praticamente solo reggiseno e underwear. Sorry, pantaloncini inguinali. Di jeans.

Gli stessi che esibisce nel video di Perfect Illusion oppure nella variante silver. Solo che se ne va in giro per New York ad Halloween in mutande. Ma senza l’effetto “illusorio” del video: quindi mostrando i primi cedimenti del gluteo a passanti e paparazzi egualmente increduli (confrontare l’espressione del signore con il casco, per esempio, con la vostra).

L’unica domanda che sorge spontanea è la seguente: perché? In effetti, dal vestito di carne bovina in giù niente è più stato come prima e nessuno, neanche Nicki Minaj e il suo didietro o Kim Kardashian e il suo nudo frontale, hanno superato lo shock che generano le sue incredibili performance da red carpet.

Cara Lady Gaga, noi ti capiamo eh. Questo ritorno al “minimale” si potrebbe spiegare con la fase post rottura dal fidanzato storico Taylor Kinney. Son cose che capitano, soprattutto dopo aver annullato un matrimonio. Ed è successo solo a luglio. A volte, c’è da perderci la testa, la ragione, il cuore e qualcuno neanche si riprende più.

Oppure sarà che, dopo il debutto in American Horror Story, la serie tivù in cui interpretava addirittura una contessa, non ne poteva più di vestirsi elegantissima, con le nobili onde tra i capelli perfettamente acconciate dalla mattina alla sera. E appena ha potuto si è messa un paio di stivali à la Daisy Duke e mini jeans abbinati. Può essere.

Tuttavia, non vediamo l’ora di capire come riuscirà ad adeguare lo stile hot car wash all’inverno praticamente alle porte. Ma siamo certi che se c’è qualcuno al mondo che potrebbe riuscirci in maniera divina è proprio Mother Monster.

PS: però il total look di jeans esteso anche agli stivaloni a spillo no, dai. Neanche Britney Spears e Justin Timberlake coordinati in denim a 20 anni erano accettabili. E tu ne hai appena compiuti 30. Eddai.