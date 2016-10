Miss Islanda si ritira: «Mi hanno chiesto di dimagrire»

Le avevano detto di smettere di fare colazione, mangiare solo insalata per pranzo e bere acqua tutte le sere fino al giorno della gara. Dopo queste pressioni per «l’orgoglio dell’Islanda e di tutte le donne del mondo» Arna Ýr Jónsdóttir, Miss Islanda 2015, ha deciso di abbandonare il concorso di bellezza Miss Grand International di Las Vegas.

Vent’anni, bionda, un viso da Barbie e il corpo anche. Nonostante la giovane età, Arna ha avuto il coraggio di ribellarsi alle richieste di magrezza estrema che pervadono il mondo della moda e della bellezza.

Gli organizzatori sostengono si sia trattato di un equivoco generato da una incomprensione linguistica, versione, invece, negata dalla Miss che ha dichiarato di essersene andata a testa alta e da vincitrice.

«Se l’organizzatore vuole che perda peso e non gli piace come sono - ha detto la ragazza all’Iceland Monitor - allora non si merita di avermi tra le dieci finaliste. È vero, le mie spalle sono un po’ più larghe rispetto a quelle delle altre concorrenti ma è perché ho fatto parte della nazionale islandese di atletica e ne sono orgogliosa. Non me la prendo per quei commenti, ma francamente penso di andare bene così come sono».

