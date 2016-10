Le boxer braid afro di Vanessa Hudgens. Appropriazione o sperimentazione?

La star nata come tante dal Disney Channel, cantante e ballerina statunitense resa famosa da High School Musical, non è la prima volta che si mette nei guai per un’acconciatura. È accaduto per aver indossato come accessorio capelli un acchiappasogni, oggetto sacro per gli indigeni Lakota e Cheyenne del Nord America, un’ altra volta per aver scelto un bindi indiano al Coachella e adesso per aver postato un selfie con un parrucca dalle boxer braid afro. L’accusa in tutti i casi è stata di appropriazione culturale di uno stile che non le appartiene. Per le trecce afro di un look definito protective, perché liberava le donne dall’onere di dover curare i capelli.

Se il problema è che molte africane sono state prese in giro in passato per questo hairstyle considerato da “ghetto”, il fatto che venga sdoganato da chi non è afro americana oggi, non è forse un modo per liberarlo finalmente dai pregiudizi?

Probabilmente Vanessa Hudgens non si è neppure resa conto di tutte le implicazioni della sua scelta, per lei era solo un tentativo di sperimentazione, come si fa in un mondo globale e social dove si postano selfie a go go.

La star ama giocare con i suoi capelli, cambiando colore, stili e aggiungendo extensions all’occasione. Chi non lo farebbe con una testa come la sua? E se poi nel selfie postato su Snapchat di fatto indossava una parrucca, che male c’è? Anche alla sfialta di Marc Jacobs P/E 2017 le modelle portavano parrucche dai dread locks rainbows in nome della moda e non c’era nessuna intenzione di offendere nessuno. Magari è solo l’evoluzione normale dei simboli culturali che diventano a portata di tutti in un mondo sempre più globalizzato e integrato.

Il punto è proprio questo, in nome della moda vale tutto e il contrario di tutto e quindi anche ispirarsi a tradizioni culturali può essere una scelta che non ha alcun significato denigratorio, ma che vuole aiutare il sogno e la leggerezza…Quella di cui talvolta pecca il web. Che, per sua natura, riesce a generare un passaparola che sensazionalizza anche il dettaglio più innocuo. È il suo bello no? Magari Vanessa Hudgens è più rilassata di tanti altri e si aspettava di sollevare tanta polvere, visto che non ha rilasciato una dichiarazione a proposito delle sue boxer braids…