Francesco Totti al Grande Fratello Vip

A Francesco Totti ieri sera sono bastati venti minuti dentro la casa del Grande Fratello Vip per far volare l’hashtag #Totti al secondo posto di quelli più popolari su Twitter.

Insomma, grande spettacolo pop. Il capitano della Roma è stato annunciato dalla moglie Ilary Blasi e in un attimo è stato come vedere uno sketch di Casa Vianello: lei che sorride, poi ride lui che cede al romanesco e tanti applausi. Tutti felici.

Battute, barzellette e il numero 10 che cita l’ottavo nano che si chiama “broccolo” perché è scarso. Incredibile immaginare Totti in panchina. Eppure. C’è stato anche il tempo di aggiornare Elenoire Casalegno sull’Inter («Sta andando male, peggio dell’anno scorso») e Bettarini sulla Roma («è seconda a due punti»).

E poi gag à go go. Finché non è scattato il momento selfie: tutti addosso a Totti e arrivederci.