Dove sono finite le ginocchia di Gigi Hadid e Kendall Jenner?

Gigi Hadid e Kendall Jenner più che modelle sembrano due Barbie. Sulla copertina della rivista americana W Magazine che le ritrae vestite uguali mentre escono da due tende da campeggio hanno le gambe completamente dritte, senza neanche l’ombra delle articolazioni.

Le due top sono state trasformate in «animali umanoidi» per il servizio fotografico “Placebo Pets” ideato da Lizzie Fitch e Ryan Trecartin, con gli scatti di Jason Kibbler, che celebra il decimo anniversario del magazine esplorando il rapporto tra uomini e tecnologia. Un set molto particolare, certo, che ha richiesto delle modifiche al pc per rappresentare gli ibridi con nasi e orecchie da animali, ma il ritocco di Photoshop sulla cover dove Gigi e Kendall sono ritratte normali sembra un po’ esagerato.

Una «distrazione epica» come l’ha definita Amy Odell, responsabile di Cosmopolitan, anche se c’è qualcuno che interpreta il ritocco come voluto per richiamare il servizio fotografico artistico presente all’interno della rivista.

L’ultimo Photoshop fail circolato in rete ha visto protagonista Belén Rodriguez che ha postato orgogliosa su Instagram la foto che la ritrae nella nuova pubblicità di Guess. Stesa su un letto, con un abito nero, le gambe scoperte e una posa molto sensuale. In pochi minuti ha ottenuto 82 mila like, ma anche i commenti dei fan si sono scatenati. La mano decisamente troopo allungata e il polso sottilissimo hanno destato il sospetto di un ritocco letteralmente “sfuggito di mano” al grafico che lo ha realizzato.

Nella storia del web e in quella di Photoshop, che in 25 anni di vita ha regalato a tutti, belli e brutti, la chance di diventare perfetti, gli epic fail non sono stati pochi.

Le star hanno una vera e propria mania in tal senso soprattutto con le immagini postate sui social network. Nel mirino del fotoritocco ci sono soprattutto pance e gambe che, come per magia, diventano piatte e snelle. Ma con una attenta analisi dello sfondo, i ritocchi sono facilmente smascherabili… Guardate le foto nella gallery!