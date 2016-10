10 motivi per amare Katy Perry. Buon compleanno

1. Perché la ragazzina di Sant Barbara e che cantava gospel, figlia di un pastore pentecostale, a 11 anni ha pregato Dio perché le crescessero due tette così grosse da non vedere i piedi, dimostrando di essere dotata di grande autoironia e senso dell’umorismo. Quando poi Dio l’ha ascoltata, ha detto che non immaginava che i suoi seni si sarebbero ficcati sotto le ascelle!

2. Perché ha raggiunto il successo nel 2008 con il singolo I kissed a girl, vero e proprio manifesto ironico della nuova generazione Y, fluida, amante della sperimentazione e senza pregiudizi sessuali, così trasformandosi da star passeggera in icona Millennial pop.



3. Perché per sostenere Hillary Clinton ha girato un video in cui si presenta alle urne nuda.



4. Perché è fidanzata con Orlando Bloom. Beata lei!



5. Perché ha un alter ego, Kathy Beth Terry, presentato ai suoi fans nel video “Last Friday Night“, che da ‘sfigata’ con l’apparecchio ai denti e gli occhiali diventa la regina cool del party.

6. Perché ha indossato quel rossetto nero, della Katy Kat Collection per Covergirl, al Met Gala “Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology” che costava solo $7,99.

7. Perché canta pop leggero e spensierato che fa sentire avvolti in una nuvola di zucchero filato.

8. Perché ha provato tutti i colori dell’arcobaleno sui capelli.

9. Perché nonostante la sua leggerezza Katy Perry è stata nominata ambasciatrice dell’UNICEF nel 2013. E il 29 novembre 2016 durante il Snowflake Ball sarà insignita di un’onorificenza dall’Unicef per il suo lavoro di sostegno dei bambini delle popolazioni più disagiate e bisognose.

10. Perché il mondo ha bisogno di persone colorate come lei e poi come porta le ciglia finte lei non lo sa fare nessuno!