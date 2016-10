Tagli capelli lisci: le tendenze più cool per capelli lisci alla moda

I miei capelli? Lisci e lunghi. Voglia di un cambiamento drastico e di un taglio corto? Vorrei, ma non ho il coraggio. Allora la soluzione migliore è trovare un taglio per capelli lisci di tendenza che rinnovi il nostro look!

Se anche tu come me ancora non vuoi ricorrere ad un taglio corto, la tendenza vuole un capello dal liscio perfetto, ben curato, con riga centrale o accompagnato da una frangia piena che incornici il viso. A chi sta bene? A visi dalla forma ovale e allungati.

Un bob medio sarà un taglio perfetto se vorrai accorciare la lunghezza senza esagerare! Sarà super trendy realizzato creando leggere asimmetrie. A chi sta bene? Un po’ a tutti i visi!

Se vuoi osare di più allora scegli un bob corto, perfettamente liscio con ciuffo laterale. Sarà una valida alternativa al “solito” caschetto liscio.

Se poi decidi di tagliare sul serio decidi per un corto con un bel ciuffo liscio e pieno, magari sbandato di lato!

Ora non vi resta che scegliere il taglio più giusto per voi!