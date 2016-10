Madonna offre sesso in cambio di voti per Hillary Clinton

Che cosa significa davvero avere oggi ‘una’ presidente in Usa?

Poter apertamente scherzare sul concetto di donna oggetto senza vedersi scagliare le femministe contro? Oppure sentirsi in imbarazzo perché Madonna, l’icona pop senza tempo, è arrivata a proporre sesso orale in cambio di voti per Hilary Clinton?

“If you vote for Hillary Clinton, I will give you a blowjob! OK? I swear to God! …… And I am good! ……. I’M GOOD ![…] Yeah! And I Do Swallow ❗”

Dobbiamo riconoscere all’ex Like a virgin che ha avuto una buona trovata, provocatoria come è nella sua natura, per attirare l’attenzione sulla candidata democratica alla Casa Bianca. Forse della “bassezza” giusta per tenere testa a Donald Trump. Purtroppo siamo arrivati a questo.

Anche se, a dire il vero, non è stata del tutto originale. Ricordate la frase di Julia Roberts in Erin Brockovich “Visto che non ho cervello, né esperienza legale, sono andata lì, ho distribuito 634 favori sessuali, 634 pompini in 5 giorni. In effetti sono un po’ provata…”? Julia Roberts recitava una parte in un film, Madonna invece pare faccia sul serio. Ma da lei ci si aspetta questo e altro.

Allo show di Amy Shumer al Madison Square Garden di New York, Madonna, che non ha problemi a baciare sul palco Britney Spears o a mostrarsi nuda per sostenere la campagna a favore di Hillary Clinton, ha dato a tutti una lezione sui generis sul significato di fare le cose per bene.

Il punto è: qualsiasi cosa una persona faccia, un B*** J** o governare una nazione, deve farlo bene e guardare negli occhi delle persone che le stanno di fronte. Il messaggio di Madonna è molto high profile, potrebbero commentare i mariti italiani che si chiedono se dal Bel Paese si può votare per Hillary.

“Ciao Italia! … siete pronti? Siete già caldi?” ricordate la star all’apertura del concerto torinese del 1987, durante il tour mondiale Who’s That girl?