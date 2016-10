Trucco per occhi marroni

Occhi marroni: quanto sono difficili da valorizzare? Già profondi e intensi, non sono per nulla facili da truccare, soprattutto se si tratta di lineamenti e di colori ben marcati. Allora come rendere gli occhi castani ancora più attraenti con l’utilizzo del make-up?

I colori autunnali, delle foglie che cadono e degli alberi aranciati, sono di sicuro quelli più adatti in questo periodo ad esaltare gli occhi castani, soprattutto per chi non ha un colorito chiaro. Gli occhi castani si prestano perfettamente alle sfumature calde e ambrate dell’autunno, perché ne vengono addolciti e donano un’aria molto romantica.

L’idea vincente? Quella del make-up di Vanessa Hudgens, che lei ha sapientemente adornato con una ghirlanda tra i capelli per un tocco floreale e boho.

Un esempio molto raffinato, che mette in risalto il colore castano dell’iride. Le è bastato caricare il colore oro rosa appena sul contorno occhi, sfumare con un bronzo e accentuare la lunghezza delle ciglia con tanto mascara e una punta di marrone scuro.

Quindi ecco cosa non deve mancare per un make-up autunnale adatto a chi ha occhi marroni:

1. Ombretto marrone con sfumature dell’oro, del rosa e del bronzo

2. Abbondante mascara per accentuare la profondità dell’occhio

3. Blush rosa e bronzo per illuminare il volto

4. Rossetto matto, nudo tendente al rosa antico (guarda questo di Huda Beauty)

L’incarnato? Uniforme e leggermente dorato.

Mariagrazia