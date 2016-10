Festival del cinema di Roma 2016, i look più belli

Ormai ci siamo: siamo in grado di stilare la nostra pagella e dare i voti (più o meno) ai look delle star che hanno sfilato sul red carpet della festa del cinema di Roma che si tiene all’Auditorium Parco della Musica e che andrà avanti fino al 23 ottobre.

Vincono i toni neutri, fiabeschi e i vestiti/peplo color cipria che trasformano qualunque donna in una dea. Meglio il bianco perla, il rosa antico, il senape? Molte, per non rischiare, si sono buttate sul nero: un’immortale garanzia d’eleganza e glamour. Abiti lunghi, please.

Spacchi vertiginosi addio. Per ora si indovinano solamente gambe, ginocchia, caviglie. E poi si osa anche il rosso fiammante, ma in lungo. O in versione tuta, ma da sera.

E voi, come vi sareste vestite per una serata di gala? Sfogliate la nostra gallery e… sognate.