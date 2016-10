Guida facile su tutto quello che c’è da sapere del Brexit

Dopo il Brexit aumenterà il prezzo di un trench Burberry? Non necessariamente.

Primark è finalmente arrivato in Italia a portarci meraviglie di fast fashion, ci rimarrà? Si spera di sì!

Posso ancora fare il pieno di street style da Topshop online, o niente passerà la frontiera come accade già con i Lip Kit di Kylie Jenner? (Non provate a comprarli, non arrivano). Chi può dirlo.

Se vado a Londra tornerò a mangiare solo fish & chips o continuerò a trovare ristoranti di cucina internazionale? Ma quanto è buono un buon fish & chips?!

Smetteremo di usare parole inglesi storpiate in italiano, come deliverare, forwardare, swappare, briffare, schedulare, skillato, postare? No. Mannaggia.

Devo prenotare il primo volo per Londra per approfittare della svalutazione della sterlina? Assolutamente sì.

Rassicurate? Dopo il Brexit lo scenario non sembra avere i colori sgargianti degli abiti di Elisabetta II. Ma fino a quando non verrà attuato il processo di uscita, possiamo tirare un sospiro di sollievo, i nostri guardaroba e beautycase continueranno a godere di piccole gioie made in UK. Cosa ci riserva il futuro? Per capirne di più ecco una facile guida sul Brexit.

Che cosa significa Brexit? La parola è una crasi tra Britain e exit =Brexit dall’EU. Speriamo che le altre nazioni europee non vorranno coniarne di nuove.

Come è arrivata la Gran Bretagna a volere l’uscita dall’EU? Con un referendum tenutosi il 23 giugno 2016, quando 17 millioni di persone, il 52% dei votanti, ha scelto di non far più parte dell’Unione Europea.

Che cosa ha convinto gli inglesi a separarsi dall’EU?

La campagna pre-Brexit ha puntato sulla ri-collocazione di 350 milioni di sterline -contributo settimanale che il Regno Unito versava all’EU- alla politica interna in UK, per finanziare fondi di ricerca universitaria, investire in infrastrutture e nell’assistenza medica nazionale, NHS. E sul riprendere il controllo dell’immigrazione.

Succederà? Pare di no, almeno per quanto riguarda la promessa di avere 350 milioni in più su cui contare. I politici pro-Brexit hanno sostenuto che è stato un errore di comunicazione della Leave Campaign. Quindi promesse non mantenute e poche certezze, tra queste il FT parla di un Regno Unito che dovrà pagare “il conto per il divorzio” all’EU di 18 miliardi di sterline.

Che cosa è cambiano fin ora? Solo il primo ministro, David Cameron, è stato sostituito dalla donna del POB o political bob, Theresa May, che punta ad attuare il Brexit entro il 2019.

Che effetti ha avuto il referendum sulla sterlina? Il giorno dopo il voto il pound ha avuto un crollo e si è svalutato arrivando ai minimi della crisi finanziaria del 2009. La causa? Il timore di una recessione. Se le importazioni diventeranno più care e i venditori al dettaglio per recuperare l’aumento dei costi delle materie prime alzeranno i prezzi si potrebbe verificare una contrazione dell’economia. In modo preventivo la Banca d’Inghilterra ha abbassato i tassi di interesse, cioè ridotto il costo del denaro per aumentare consumi e investimenti. Più basso è il tasso di interesse più ci si rivolgerà alle banche per prestiti e l’economia riprenderà a girare nel modo giusto. Come dire, una casa di moda abbassa i prezzi dei suoi prodotti per stimolare il loro acquisto ed entrare nei guardaroba di ogni donna. Ma funzionerà?

Che cosa succederà a chi ha nazionalità europea e vive in UK? Non si sa. Se il Regno Unito non riesce a negoziare con l’UE, ma se ne va senza accordo, Hard Brexit, gli europei non potranno più lavorare in UK senza Visa o permesso di lavoro, e quelli già residenti saranno a rischio d’essere mandati via, viceversa per i British in Europa. Se però il Regno Unito negozia un Soft Brexit, un accordo che favorisce la circolazione libera di persone, merci, servizi e capitali pur restando fuori UE, di fatto non cambierà nulla.