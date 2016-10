Glamour Beauty Show: un mondo di bellezza 2.0

/ -























«L’autostima è il miglior make-up. Nessuno ci educa ad averla sin da piccole, eppure è l’essenza della vera bellezza», così ha esordito Paula Maugeri giornalista, presentatrice TV e dj radiofonica alla conferenza stampa del Glamour Beauty Show, la due giorni dedicata alla bellezza appunto.

La dj dall’anima rock e vegan condurrà il primo evento italiano che esplora il mondo beauty da diversi punti di vista, il 21 e 22 ottobre al Superstudio Più di Milano. «È un’occasione per imparare molto e per avvicinarsi a questo universo in un altro modo», continua la conduttrice.

L’idea di un evento live e interattivo di questo tipo nasce da una scommessa che la CondeNast Italia ha fatto l’anno scorso quando ha lanciato il nuovo Glamour.it, che sotto la direzione di Cristina Lucchini è diventato un motore pulsante di bellezza. Fornisce risposte, news, trend, ma non solo. L’ engagement con gli utenti ha permesso di mettere a punto uno studio innovativo sulle preferenze, i comportamenti, le esigenze emergenti nel mondo del beauty in collaborazione con SDA Bocconi.

I contenuti di Glamour.it hanno ispirato le tendenze che rappresentano l’anima della due giorni e che marchi leader del settore interpreteranno secondo il loro DNA. Partner in beauty dell’evento saranno BioNike, Chanel, Dior, Lancôme, Mac, Phyto, Shiseido, Zadig & Voltaire, che offriranno con live & esperienze interattive la loro visione delle tendenze emerse dal web.

Il programma del Glamour Beauty Show è fitto di sorprese, oltre alle TREND GALLERY, i creative hub in cui i brand presenteranno le tendenze top di presente e futuro, in contemporanea, nell’area DAYLIGHT, saranno allestiti set fotografici dove il pubblico potrà assistere alla realizzazione di 16 scatti fotografici, che saranno pubblicati sul numero di dicembre/gennaio di Glamour. Nell’AUDITORIUM, invece, si svolgeranno talk sul modello dei TED americani, speech di 15 minuti, con ingresso gratuito previa registrazione su http://glamourbeautyshow.glamour.it.

I relatori, che parleranno di bellezza in modo innovativo, trasversale e poliedrico saranno la modella Carol Alt, la medaglia d’oro nel fioretto alle Paraolimpiadi 2016 Beatrice Vio, il fotografo Giovanni Gastel, l’attore Alessandro Preziosi, il guru della comunicazione Wolfgang Schaefer, il genetista Edoardo Bonicelli, il patron di Seletti Stefano Seletti, la star del web Tess Masazza, il filosofo Franco Bolelli. E l’attrice Lella Costa, il life coach delle star Marisa Peer, la top model transgender Lea T, lo chef stellato Matias Perdomo, il fondatore di Pangea Onlus Luca Lo Presti, la stella Disney di Alex&Co Beatrice Vendramin, il sociologo Paolo Ferri, l’acrobata Erika Lemay, la facialist delle star Mimi Luzon

A nutrire di linfa 2.0 il Glamour Beauty Show anche 11 start-up europee nel mondo beauty che il 21 e 22 ottobre, dalle 12 alle 13, presenteranno i loro progetti anticipatori dei business del futuro. Mentre il partner ufficiale del Glamour Beauty Show, Volkswagen, sarà presente con la sua ultima auto high-tech al femminile, la Nuova up!

Visto che “la bellezza per le donne è come il calcio per gli uomini, cioé democratica“, come ha osservato il direttore Cristina Lucchini, l’evento andrà in diretta live su Facebook (www.facebook.com/glamourbeautyshow). La sua risonanza social sarà merito anche di 100 influencer e beauty reporter che su Instagram, Facebook, Twitter lo documenteranno in tempo reale con l’hashtag #glamourbeautyshow, mentre news byte andranno in onda su Radio Monte Carlo, la radio ufficiale.

Con il patrocinio del comune di Milano, il Glamour Beauty Show promette di far scoprire un mondo di bellezza 2.0.