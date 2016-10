Anche come The Young Pope, ma quanto è bello Jude Law!

/ -























































































La nuova serie Tv di Paolo Sorrentino, The Young Pope, ce lo porterà in casa ogni venerdì alle 21.15 dal 21 ottobre e per una decina di settimane. Quasi la durata di una breve relazione, platonica, ma a volte nella vita bisogna accontentarsi. Jude Law sarà su Sky Atlantic nella serie descritta dal regista come un film di 10 ore diviso in 10 puntate. Un piacere breve ma duraturo. Un’ora di Jude al giorno…

E nonostante possa incuriosire perché parla di un prete speciale, il Papa Pio XIII, “un pontefice 2.0, giovane, bello, rivoluzionario e reazionario al tempo stesso”, quello che più ci piace è l’appuntamento in tv che ognuna di noi avrà con il quarantennial che, nonostante qualche capello in meno, è ancora supersexy.

Già stasera, per le più impazienti, alle 20.30, su Sky Atlantic, si sarà un’anticipazione con cut inediti, interviste e un nuovo promo della serie che -ancora prima di iniziare il regista a rivelato- avrà una seconda stagione.

Mentre per tutte le “groupie”- consentiteci la licenza applicata a un attore -che hanno sognato di essere Cameron Diaz in L’Amore non va in vacanza per incontrare Jude, ecco una gallery dei suoi migliori momenti, dai tempi di Alfie a The Young Pope, passando per Il talento di Mr Ripley.