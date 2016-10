Bob Dylan , il nobel e Wonder Woman

Questo 13 ottobre 2016 è uno di quei giorni che passeranno, forse, alla storia. Primo: ci siamo svegliate con la notizia che l’Onu, nella notte, aveva proclamato Wonder Woman ambasciatrice onoraria dell’empowerment per tutte le donne e le ragazze del mondo. Veramente. Chissà che cosa deve aver provato Lynda Carter, eroica e inarrivabile protagonista della serie tivù degli anni Settanta. Il 21 ottobre la donna delle meraviglie, cioè il fumetto, compirà 75 anni e partiranno le colossali celebrazioni in tutto il mondo. Anche se dovremo aspettare il 2017 per vedere il nuovo incredibile film con Gal Gadot, l’attrice israeliana che indosserà il suo costumino a stelle.

Secondo. Eppoi è morto Dario Fo, 90 anni, ultimo italiano ad essersi meritato un (assai discusso) premio Nobel alla Letteratura: se n’è andato alle 9 del mattino a Milano; praticamente alla stessa ora in cui ha esalato l’ultimo respiro sua moglie Franca Rame.

Terzo. Quasi quattro ore dopo, da Stoccolma, hanno annunciato il premio Nobel per la Lettaratura 2016: Bob Dylan, folk singer, 75 anni come Wonder Woman. Motivazione? «Bob Dylan ha creato una nuova poetica espressiva all’interno della grande tradizione canora americana». In lizza con lui i bookmakers davano Ngugi wa Thiong’o 7/2, Haruki Murakami e il poeta siriano Adonis a 6/1. C’erano perfino Claudio Magris (33/1 a 12/1) e Don DeLillo per tutta la settimana nella top 10 dei papabili.

E insomma, a un certo punto, è scattata la polemica sui social. Che continuerà fino all’ora di cena. Perché anche se Dylan ha scritto mirabili canzoni che assomigliano a poesie il Nobel non è, comunque, un Grammy alla carriera. Invece il Comitato ha voluto svecchiarlo, renderlo pop. Attualizzarlo?

Lo scrittore scozzese Irvine Welsh ha scritto su Twitter: «Sono un fan di Dylan, ma questo è un premio mal concepito alla nostalgia strappata dalle rancide prostate di vecchi hippies che parlano a vanvera». Il collega Salman Rushdie, invece, ha commentato così: «Da Orfeo a Faiz (poeta pachistano, n.d.r), la canzone e la poesia sono state strettamente legate. Dylan è il brillante erede della tradizione bardica. Grande scelta».

E voi che ne pensate? Da oggi l’autore di Blowin’ in the Wind, Winston Churchill, Thomas Mann, Eugenio Montale e Jean-Paul Sartre sono tutti Nobel. Anche se sono vent’anni che qualcuno tifa l’immenso Philip Roth, oggi hanno vinto solo le canzonette. E se stasera lo ricordasse proprio Fedez a X Factor?