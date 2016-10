La mano di Belén Rodriguez e gli altri Photoshop fail delle star

/ -























Belén Rodriguez ha postato orgogliosa su Instagram la foto che la ritrae nella nuova pubblicità di Guess. Stesa su un letto, con un abito nero, le gambe scoperte e una posa molto sensuale. In pochi minuti ottiene 82 mila like, ma anche i commenti dei fan si scatenano. La mano decisamente troopo allungata e il polso sottilissimo destano il sospetto di un ritocco Photoshop letteralmente “sfuggito di mano” al grafico che lo ha realizzato.

Recentemente il popolo del web aveva smascherato un altro abuso di Photoshop: il lato b di una modella di Victoria’s Secret. Se guardate bene la foto della gallery vi accorgerete, infatti, che la natica sinistra è a metà e completamente diversa nella forma rispetto a quella destra. Questo perché qualcuno si è evidentemente dimenticato di ombreggiare il sedere. E i commenti lasciati dagli utenti sulla foto postata su Facebook non lasciano proprio scampo al famoso brand di intimo.

La polemica ricade sul problema della magrezza e sul voler trasmettere degli ideali di bellezza da perseguire che di reale hanno ben poco. Tanto è vero che in passato due politiche americane, Ileana Ros-Lehtinen, repubblicana, e Lois Capps, democratica, avevano chiesto di abolire i ritocchi di Photoshop, a loro parere più dannosi che altro.

Nella storia del web e in quella di Photoshop, che in questi 25 anni di vita ha regalato a tutti, belli e brutti, la chance di diventare perfetti, gli epic fail non sono stati pochi.

Le star hanno una vera e propria mania in tal senso soprattutto con le immagini postate sui social network. Nel mirino del fotoritocco ci sono soprattutto pance e gambe che, come per magia, diventano piatte e snelle. Ma con una attenta analisi dello sfondo, i ritocchi sono facilmente smascherabili… Guardate le foto nella gallery!