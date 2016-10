Tanti auguri mamma angel Candice

/ -



































A pochi giorni di distanza dalla collega-angelo di Victoria’s Secret Behati Prinsloo, Candice Swanepoel ha partorito il suo primo figlio, un maschietto di nome Anacã. La notizia è arrivata con una foto del piccolo via Instagram: «La vita è dolce», ha scritto la modella sudafricana con accanto il nome e la data di nascita, 5 ottobre 2016.

Candice, da 11 anni compagna del modello Hermann Nicoli, aveva raccontato la gravidanza sui social: dal primo “pancino” fino al baby shower, un party organizzato a fine agosto a tema safari, e dove aveva annunciato il nome del bebè: Anacan, ma per gli amici Anacã.

Nove mesi di foto dolcissime che la ritraggono cogliendo tutta la bellezza del corpo in trasformazione. Si rimetterà in forma in poco tempo per lo show di Victoria’s Secret di dicembre come aveva fatto Adriana Lima? Intanto godiamoci Candice in versione mamma nella gallery.