Il nuovo mood? E’ Up

Up che significa, positivo, leggero, ma anche allegro, vivace e spensierato. D’altronde Up, in inglese ha mille significati, e tutti positivi, come: never give up, mai arrendersi. To get up, alzarsi. Be up, essere pronto.

Up, perché qualche volta sì è anche down, ma va bene lo stesso. Anzi, a volte è necessario per poi risalire e saper apprezzare i momenti Up. Una nuova attitudine mentale, smart ma empatica, idealista per vocazione, realista e pragmatica per intelligenza.

Ma quali sono i luoghi, le città, i cibi, i ristoranti, la musica Up da ascoltare/frequentare? Eccoli qui nella gallery!

1- Chill house music: E’ la musica ritmata, ma rilassante. Mette di buon umore ed è perfetta come sotto fondo per fare sport, ballare, bere un drink, guidare in autostrada.

2- A Roma, vai a bere un drink da Pimm’s Good, bar londinese trapiantato a Trastevere, dove scegliere il cocktail di maggiore tendenza, mangiare qualcosa di buono e incontrare gente eclettica e super Up.

3- A New York guardare un film in cima a un grattacielo, a un passo dalle stelle. Basta consultare il programma delle proiezioni rooftopfilms.com

4- Il dolce più Up? L’éclair che sostituisce i macarones. Entrambi francesi, ma l’éclair è ripiena con crema pasticcera (in svariati gusti) ed è ricoperta di glassa. A Milano ha appena aperto L’Eclair de Genie di Christophe Adam vera rockstar della pasticceria francese!

5- Una meta romantica, ma sportiva? La Camargue, regione del sud della Francia, situata a circa un’ora e mezza a ovest di Marsiglia. Si va a cavallo, ci sono i fenicotteri rosa e si mangia benissimo. Da Torino/Genova dista 5 ore di auto. Perfetta anche per il week end.

6 – Se sei a Londra, vai a visitare i mercatini dell’East London, meglio nel week end quando si riempiono non solo di turisti ma anche e soprattutto di giovani inglesi si rilassano qui. Tra i mercatini, il più famoso e frequentato è certamente l’Old Spitalfields Market: vintage al coperto nel quale trovare abbigliamento, articoli per l’arredamento. Da qui è facilmente raggiungibile Brick Lane e il Brick Lane Market – la zona hipster per eccellenza di Londra.

7- Il tipo di allenamento per mantenerti in forma? Il Cross Fit: un allenamento funzionale che fa usare prevalentemente il tuo corpo per rassodare i muscoli e renderti più elastica.

8 – Un’auto nuova? Beh… la nuova versione di Volkswagen up! è cool, con allestimenti personalizzati e collegamento intelligente per smartphone. Il motore turbo 90 CV della up! TSI assicura il piacere della guida , mentre il sound system BeatsAudio da 300 watt offre una nuova esperienza di ascolto. In più è piccola, ma con tutti i comfort indispensabili.