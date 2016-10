Blake Lively ha partorito: auguri a lei e a papà Ryan Reynolds

Auguri a Blake Lively e Ryan Reynolds che sono diventati genitori per la seconda volta.

Amiamo da sempre Blake ma l’abbiamo ammirata ancora di più negli ultimi 5 mesi in cui, l’attrice protagonista di “Gossip Girl” , ci ha incantati e ci ha confermato che si può essere belle anzi forse più belle, durante i 9 mesi di gravidanza.

Adesso andiamo a caccia di notizie sui siti oltreoceano ma scopriamo solo alcune indiscrezioni che raccontano che la coppia ha dato alla luce il secondogenito qualche giorno fa ma solo ieri il New York Post e Page Six abbiano dato la notizia.

Non si sa ancora nulla su questo bambino: Blake è riuscita a mantenere segreto il sesso così come nome. Ma noi speriamo che sia femmina e splendida come la sua mamma.

Secondo i media americani tra le prime a far visita ai neo genitori sarebbe Taylor Swift grande amica della coppia che è stata vista entrare nell’ospedale di Manhattan proprio venerdì mattina.