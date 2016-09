Una serata con la maison Guerlain

Martedì 20 settembre, alla Rinascente Duomo, sono partita alla volta di un dolce voyage alla scoperta di Guerlain. Una storia lunga quasi due secoli, iniziata nel lontano 1828 quando Pierre-François-Pascal Guerlain, chimico-profumiere, aprì una boutique a Parigi, al pianterreno del palazzo che diverrà poi l’Hôtel Meurice, luogo di residenza dell’alta società cosmopolita.

Un voyage tutto parigino con il naso all’insù alla scoperta per meglio dire della Guerlinade, inconfondibile firma della maison.

… Un’ attività di make up personalizzato aperta a tutte voi e presente fino a fine ottobre tutti i giorni sia su Rinascente Duomo che presso altre città, trovate la vostra cliccando qui.

Insomma, mia guida di viaggio è stata Guerlain, una maison d’eccezione, capace di resistere da anni alle sfide del tempo, di reinventarsi dando nuovo slancio alle sue creazioni leggendarie. Guerlain è trasmissione del savoir faire e lo sa bene chi in questo viaggio mi ha accompagnata, con grande esperienza e fervida passione.

Inizia tutto così, quando struccata e stanca dalla giornata, mi abbandono nelle mani esperte di Michele e Clara, si hai capito bene mia omonima e persino compatriota friulana! J’adore.

Michele, national make-up artist ufficiale Guerlain, inizia a prendersi cura di me con le Nuove Creme Abeille Royale, dalle sostanze preziose dell’alveare, una linea arricchita da concentrato Reale Puro, che stimola i meccanismi chiave del processo di cicatrizzazione all’interno dell’epidermide. Ho adorato Abeille Royale GOLD EYETECH SÉRUM SCULPTEUR REGARD, che grazie all’applicatore ergonomico dona in un istante uno sguardo fresco e disteso.

È il momento di preparare la pelle al trucco ed è così che la nuova linea Skin Care My Super Tips ci viene in soccorso. Nel mio caso STOP SPOT con canfora purificante, calma i rossori e le imperfezioni. Prepariamo quindi la tela con il nuovo Lingerie de Peau Fondotinta che con la sua texture leggera e fresca, diventa la tua seconda pelle per esaltare tutto il giorno la bellezza naturale.

M: “Clara che trucco desideri? Puoi scegliere tra 4 look… io ti vedo casual chic con un tocco glam! Che ne pensi?”

C: “E non dimentichiamo di esaltare gli occhi!”

Il Look Autunno 2016 con la nuova palette è il nostro alleato ideale per un look morbido e sofisticato intensificato da un filo di eyeliner e…

… da un velo di rossetto KISSKISS – LE ROUGE CRÈME GALBANT, semplicemente l’ original French KissKiss nella succosa tonalità Peach Satin.









Dalle mani di Michele il mio voyage passa nelle mani della dolce Clara che mi accompagna in un’ esperienza olfattiva senza precedenti.

Shalimar, il Taj Mahal e l’amore struggente, Jicky, L’Heure Bleue, le bocciette preziose realizzate dai sapienti artigiani di Lesage, di Baccarat o il mitico flacone con le api, simbolo di grazia e lusso assoluto, creato nel lontano 1853 per la consorte di Napoleone III con 69 api dorate.

C1: “Uno dei miei profumi preferiti è il Vetiver della vostra maison, il mio uomo ideale lo porterebbe, lo trovo molto elegante ed intrigante!”

C2: “Può darsi, ma il vero uomo ideale lo sai, è solo un mito. Guerlain ha fatto del suo profumo realtà, L’HOMME IDÉAL EAU DE PARFUM. Che ne dici?”

Très bon! J’aime!

Ma torniamo a me. Clara mi consiglia di sperimentare il nuovo EAU DE PARFUM INTENSE del mondo LA PETITE ROBE NOIRE .

Il suo nuovo sillage si veste di note deliziosamente gourmand e in aggiunta unisce le note di mirtillo con la rosa bulgara.

Incantata da TONKA IMPERIALE, con la sofisticata essenza di fave di tonca, deliziata da GOURMAND COQUIN, un goloso matrimonio tra cioccolato e bouquet di rose, tres gourmode, divertita dalla raffinatissima EAU DE LINGERIE, la fragranza geniale per le tue lenzuola e la tua biancheria… termino inebriata questo viaggio francese.

Guerlain ti invita ad esaltare l’unicità della tua bellezza! La maison invita anche te a scoprire i suoi segreti di bellezza per esprimere al meglio la tua personalità. Lasciati consigliare da un esperto Guerlain e crea il rituale make-up che più si adatta al tuo stile. All’acquisto di almeno due prodotti make-up Guerlain, di cui un fondotinta, riceverai un fantastico omaggio Guerlain.

Parti anche tu per questo voyage con il nasino all’insù. Fino a fine ottobre tutti i giorni sia su Rinascente Duomo che presso altre città.

Bon voyage et bisous!

Clara

http://gourmode.com