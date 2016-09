Il debutto beauty di Belén e Michelle a Striscia la notizia

/ -

































Briose, sorridenti e perfettamente affiatate: il duo Michelle Hunziker – Belén Rodriguez ha debuttato in grande stile alla conduzione di Striscia la notizia. La prima, già perfettamente rodata e dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci fin dal 2004, la seconda alla sua prima esperienza ma veterana dei tapiri d’oro.

La bionda e la mora ruberanno l’appellativo che da sempre appartiene alle veline fino all’1 ottobre, quando Ezio Greggio tornerà ad affiancare Michelle. Una settimana a suon di tacchi a spillo, battutine divertenti e sfida al beauty look più bello.

Durante la prima puntata Belén ha scelto di presentarsi con la sua famosa farfallina in vista, ma solo per gioco (era di cartone) e per dimostrare che sa difendersi bene anche in quanto ad autoironia. Perché a confermare il corpo perfetto ci ha pensato l’abito color cipria dall’effetto strizza curve.

I capelli? Firmati Cotril, il brand di haircare di cui è proprietaria. L’hair stylist Lollo ha realizzato una piega liscia con piccole ciocche di capelli fermate lateralmente per dare movimento e aprire il viso.

Michelle Hunziker è rimasta fedele al suo stile: tanta matita nera e mascara sugli occhi, e capelli leggermente mossi. Il talento viene da sé.

Nessuna competizione tra Michelle e Belén come qualcuno insinuava prima dell’inizio del programma. Le due conduttrici sono talmente sicure di sé e tutte “bellezza e cervello” che non si sono pestate i piedi l’una con l’altra.