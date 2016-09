Top models are back

/ -























Alle stelle del momento Bella e Gigi Hadid è toccato aprire e chiudere la passerella. La sfilata di Donatella Versace ha dichiarato al mondo intero che il fenomeno delle super modelle in auge negli anni Novanta non è morto.

C’è che dice che non ci sono più le belle di una volta, sta di fatto che solo lei, nel suo show, riesce a mettere insieme le top models più top models che ci siano. Un marchio di fabbrica ormai, come quello sporty look sui tacchi a spillo che ci ha proposto per la prossima primavera-estate.

Riga in mezzo e capelli ultra lisci, styling creato da Guido Palau, e sugli occhi un semplice punto luce argentato, opera della make-up artist Pat McGrath. Del resto, con delle bellezze così, basta poco.

Dall’amica di sempre, la 43enne Naomi Campbell uguale a quando di anni ne aveva 20, alle iconiche Adriana Lima, Doutzen Kroes, Irina Shayk e Jourdan Dunn, fino alle nuove regine di Victoria’s Secret Taylor HIll e Rome Strijd. E poi c’erano le belle tutte italiane: Mariacarla Boscono, Vittoria Ceretti, Greta Varlese… e proprio lei, da qualche stagione, sta facendo impazzire gli stilisti con la sua pelle di porcellana, gli occhi grigi e i capelli neri da buona calabrese. Buca l’obiettivo con il suo fascino non convenzionale… Perché nella moda, a fianco delle super top, c’è la caccia alle muse dai volti particolari.