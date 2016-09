Paco Rabanne, la seduzione diventa un gioco social

Il privatissimo gioco di seduzione che vede impegnati i modelli Sean O’Pry e Hana Jirickova in modalità Bonnie e Clyde nella campagna di 1 Million e Lady Million Privé, le fragranze firmate Paco Rabanne, diventa social.

Mercoledì 5 ottobre alle 19.30 tutti potranno collegarsi alla pagina Facebook dell’evento #ChaseTheGold e aiutare live, tramite i commenti e le reactons di FB, i due complici nella loro caccia al tesoro. Obiettivo: entrare nella Banca d’Europa e rubare diamanti e lingotti d’oro.



Sean e Hana, in giacca di pelle lui e in catsuite lei, avranno solo dieci minuti di tempo per mettere a segno il colpo, disattivando le telecamere di sicurezza e mettendo fuori gioco le guardie, mentre i loro più abili partners in crime si aggiudicheranno oltre ai profumi anche l’intero bottino. I 15 vincitori saranno comunicati il giorno dopo sul sito PacoRabanne.com.



Il resto si scoprirà solo giocando live, è il mistero il segreto della seduzione.