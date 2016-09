La seduzione è un gioco privato

/ -



























Sfarzo, opulenza, ricchezza, scintillio, potere e continua ricerca di attenzioni. È il mood dei nostri tempi, che con i social rende tutti celebrities, chi più e chi meno. Perché ormai la vita si vive in pubblico. Postando a più non posso ed esponendosi per conquistare likes. Meglio se in coppia, come quelle ammalianti di Hollywood, che vivono allo scoperto, sempre nel mirino dei fotografi, jet-setting da un lato all’altro del mondo. Eppure anche loro hanno un momento in cui dicono STOP.

È questo istante di pausa che i profumi 1 Million e Lady Million di Paco Rabanne nella versione Privé hanno inteso catturare. L’altra faccia della medaglia. La magia della seduzione, non visibile, che si realizza quando la coppia si chiude la porta alle spalle e inizia la vera intesa. Non quella che piace al mondo, ma quella che fa vibrare le corde giuste.

Un’intimità dalle mille sfaccettature e così sottile che solo due profumi complementari possono evocare. Perché quando il senso dell’olfatto prende il sopravvento si entra nella zona rossa. E il gioco di coppia si fa intrigante, proibito, senza parole, perché a volte queste non riescono a dire, e la fisicità scatta alla guida. Si crea uno spazio-temporale dove gesti, movimenti accennati rivelano complicità, come lo schiocco di dita che Brigitte Bardot usò nel 1968, per richiamare l’attenzione del suo partner in crime Serge Gainsbourg. Dove il non rivelare tutto, per stuzzicare l’immaginazione e creare mistero è il segreto che eccita e attrae. Dove fuggire, eludere per farsi inseguire, serve a mantenere le distanze per poi infuocarsi quando il desiderio è al climax. Dove poter interpretare ruoli, per speziare l’incontro e nascondersi dietro una maschera, o un personaggio, che aiuti a sentirsi più rilassati e disinibiti. Dove flirtare, per comunicare senza parole e usare al massimo il potere dello sguardo, del sorriso e del senso dell’umorismo è l’unico linguaggio che davvero cattura.