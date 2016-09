/ -





















































































































Una favola, certo, ma una favola moderna. Tra belli e impossibili, certo, ma con caratteristiche, valori e scelte profonde, più consone a noi comuni mortali che non a una coppia di attori. Al punto da impedirci di invidiarli, anzi. Facendoci affezionare. Ogni giorno di più. Come se fossero parte di noi. A volte così tanto da renderci ingenerosi, se non addirittura perfidi, nei confronti della povera Jennifer Aniston, ex moglie, colpevole di non voler o di non saper far figli.

Perché Brad e Angelina sono così complementari, così fatti uno per l’altro, così immensi da non suscitare quella che normalmente è un’invidia se non giustificata, quantomeno lecita.

Loro sono tutto quello che ognuno di noi avrebbe voluto essere e vivere: impossibile quindi non amarli da subito, e sempre di più.

Bellissima lei. Bellissimo lui. Nulla di eccitante, tutto sommato, this is Hollywood. Ma lei ha alle spalle un’infanzia difficile, lui un matrimonio d’immagine. Niente figli, niente vincoli indissolubili. Assolti in partenza.

Si incontrano sul set. L’attrazione è irresistibile. Ma come biasimarli? Sono le creature più belle della terra. Quasi divine. Impossibile invidiarli. L’ammirazione è quasi doverosa. E con il passare del tempo diventa incontrollabile.

Le donne provano a colpevolizzare Angelina, rea di aver fatto e di continuare a far soffrire la dolce Aniston, eletta per senso di colpa collettivo, la donna più bella del modo. Si, come no… In realtà le poche fan della prima moglie sono solo incazzate perché come al solito la bellezza vince su tutto e il problema è che Angelina è talmente incantevole da spiazzare e far innamorare anche le più agguerrite delle nemiche.

In più Angelina fa la mossa vincente, il sogno di tutte noi, possibilità permettendo: agisce e parla con il cuore. Adotta prima un bambino, Maddox, poi una femmina, Zahara. Entrambi di colore, il primo cambogiano, la seconda etiope. E Brad, l’irraggiungibile Brad, non solo ne è felice, ma se li spupazza come solo un papà modello può fare. Cavoli, i sogni si avverano allora! Il mondo è con loro. Eh, sì, è proprio amore. E che amore.

Quando poi Angelina si convince di dare un figlio, anzi, una figlia al bel Brad, a essere dalla loro parte non è più solo il mondo, ma l’ universo intero: la piccola Shiloh è un mix perfetto tra le due divinità.

Ma Angelina non si ferma, sembra avere l’energia immensa dell’amore: si occupa di cause umanitarie e non si risparmia mai quando si tratta di dare e di metterci la faccia.

E il mondo parteggia per quella che sta diventando un’associazione a delinquere in fatto di fascino: i Brangelina sono ormai conclamate icone di perfezione.

L’amore esiste, allora. Esiste. Soprattutto quando lei, dopo aver adottato un altro maschietto vietnamita, Pax, appare bella come un sole sul red carpet sfoggiando un pancione gemellare. Il sogno continua.

Angelina è nel cuore di uomini e donne: è bella, è dolce, è buona. E’ tutto.

ll suo sorriso, la mano nella mano del suo amore, il vestito da sposa con i disegni dei suoi sei bambini, compresi i due gemelli Knox e Vivienne, incantano. Tutti e otto appassionatamente. Otto come l’infinito. Infinito e irresistibile. Come l’amore vero.

Poi i tempi della magrezza, degli occhi tristi, delle chiacchiere. Ma dai, succede a tutti ci siamo detti. Solo un po’ di stanchezza. Separazione? Ma va. Loro no.

No, loro no continuiamo a ripetere oggi, nonostante l’annuncio ufficiale di ieri sera del loro divorzio. Niente terzo incomodo, dicono gli avvocati di lei. Solo “differenze inconciliabili”. Ma no, dai, è uno scherzo dello star system. Marijuana, rabbia, alcol? Ma per favore. Sono loro, Brad e Angelina belli come il sole, con quei fantastici sei figli. Impossibile.

No, loro no. E’ tutta invidia. E’ la solita tecnica hollywoodiana per fare un po’ di gossip, per tenere alta l’attenzione sulla coppia. Magari devono promuovere un film…

E invece, dentro di noi, tutti sappiamo, specie chi ha vissuto in prima persona il lutto di una separazione, che quando le voci cominciano a girare c’è sempre qualcosa di vero.

Sì, di vero, proprio come nella vita reale.

Il problema è che noi non abbiamo mai voluto che Brad e Angelina fossero veri. Reali.

Perché ci piace credere che l’amore vero possa esistere. E resistere. Per la vita. Per sempre.

Almeno nelle favole