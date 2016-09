Belén Rodriguez vs Michelle Hunziker

Le due bellezze della tivvù nazionale (viene da ridere se si pensa che una è svizzera e l’altra è argentina) saranno le conduttrici di Striscia La Notizia, il tg satirico di Canale 5 in onda dal 26 settembre. Già nel video promozionale del programma le due star sono entrate in competizione e si sono scambiate il colore dei capelli, Belen è diventata bionda e Michelle bruna. Un modo per mettersi nei panni dell’altra?

Una cosa è certa: la combinazione Belén-Michelle saprà attirare l’attenzione. O perché ci si aspetta una sfida aperta tra le due, oppure perché partirà il toto Belén da parte dei più critici, che non aspettano altro che vedere in difficoltà l’argentina alla sua prima prova con la satira. Certo è che a Stricia La Notizia quest’anno se ne vedranno delle belle. Ma il dubbio assale molti: il lato b di Roberta avrà anche una farfallina da mostrare?



Ecco le due showgirl a confronto.

Belén Rodriguez, la bellezza hot made in Argentina, ha l’abilità di far passare con disinvoltura un tatuaggio inguinale a farfallina in prima serata a Sanremo e di saltare da un amore all’altro (Marco Borriello, Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Andrea Iannone, si mormora) conquistando tutte le riviste di gossip con le sue vicende di cuore. La brunetta sensuale fatta di curve e cervello, a differenza di molte sue colleghe che hanno solo il talento per fare le veline, è anche un’arguta business woman. Conosce l’importanza della distribuzione del rischio per mettere al sicuro il suo patrimonio, infatti oltre a dedicarsi alla sua carriera di showgirl, è in società in diverse venture, Cotril Hair&Beauty per esempio, sponsor della 73° Festival del Cinema di Venezia. Come testimonial del brand ha varcato il red carpet con il quarto d’ora di ritardo accademico, in un bellissimo abito da dea dell’Olimpo. Belén del resto sa come far fermare il traffico, a Napoli il cartellone pubblicitario che la mostra in lingerie Jadea è diventato causa di incidenti. Ha aperto lo storico ristorante milanese Ricci, con lo chef Joe Bastianich. Insieme al suo ex marito, Stefano De Martino, la star di Ballando con le Stelle, ha dato il via alla catena di negozi 4Store. Ha lanciato due profumi, ha disegnato gioielli e una linea di abbigliamento, Imperfect. È mamma di Santiago (3 anni e mezzo) e lo scorso giugno ha conquistato 4 milioni di followers su Instagram. Nonostante la star dai capelli e dagli occhi nocciola attiri tante critiche, piace a a uomini e donne e sa come conquistare seguaci. Perché Belén è vicina alla gente, Belèn è social.

