Oggi guarda il live streaming della sfilata Burberry Settembre 2016

Stasera alle 20,30 potrai scoprire, contemporaneamente a tutti i fashion editor del pianeta, l’attesissima collezione Settembre 2016. Il mondo incantato di Burberry, sospeso tra codici stilistici di ieri e oggi, si schiuderà davanti ai tuoi occhi con il live streaming della sfilata uomo/donna in esclusiva su Glamour.it.

Ma le sorprese non finiscono qui. Per chiudere il gap tra passerelle e accessibilità alla collezione, Burberry metterà in vendita in anteprima la collezione che sfilerà a Makers House, immediatamente dopo lo show, su www.burberry.com. Non perdere l’occasione di essere tra i primi a possedere un pezzo iconico della prossima stagione dall’inconfondibile British attitude. Una preview la trovi nella gallery sotto.

