Grazie alle modelle curvy per la lingerie modellante

/ -

































































Un tocco di push up, un paio di mutande a vita alta e il gioco è fatto. «Sotto c’è sempre una sorta di armatura, a volte anche un doppio paio di Spanx o due reggiseni. «Tutto quello che vedi sui red carpet è il risultato di ciò che si nasconde sotto i vestiti. L’obiettivo è mettere in risalto la vita e sollevare il seno». Merito della lingerie modellante. Lo ha svelato a Sport Illustrated Ashley Graham, la modella plus size che ha varcato le passerelle della New York Fashion Week, per la seconda volta consecutiva, con la sua nuova collezione di lingerie per Addition Elle.

La top model e attivista della campagna #beautybeyondsize, dopo la sfilata e sul suo profilo Instagram, ha sostenuto l’importanza di “normalizzare” sulle passerelle i corpi di donne morbide, per una perfetta integrazione di modelle curvy e filiformi. Le sue dichiarazioni hanno conquistato il web in piena settimana della moda, puntanto l’attenzione sulla taglia “16” piuttosto che la “0”.

Un grande grazie da parte di tutto l’universo femminile ad Ashley Graham per la sua lotta alla rappresentazione della bellezza sulle passerelle in modo più realistico. Ma anche perché, per merito di donne della sua taglia sono state inventate lingerie smart, snellenti, contenitrici, dall’effetto lifting che mentre modellano segretamente i corpi, regalano un boost di sicurezza senza pari.