Rimetti la bellezza negli occhi di chi guarda

Il principio è alla base di tutto: benessere è bellezza che si vede sul volto. Ecco perché fare attività fisica, o rilassarsi, grazie ai benefici di una respirazione attiva con yoga o meditazione, sta diventando un’abitudine giornaliera di molti. In una visione olistica non c’è parte del viso e del corpo che non benefici di queste pratiche. Non ultimi gli occhi, dotati di muscoli che, se esercitati, diventano più forti e più sani.

Lo yoga, infatti, suggerisce esercizi molto semplici all’inizio della sessione per migliorare la concentrazione e il rilassamento. Tra i benefici il miglioramento della vista, l’effetto calmante sulla mente, la riduzione di stanchezza da troppe ore trascorse davanti a schermi di computer e di smartphone. E di conseguenza il rimettere in sesto lo stato generale dello sguardo anche a livello di rughe, perché una buona vista contrasta l’abitudine di strizzare gli occhi per mettere a fuoco gli oggetti.

Le asana di Eye Yoga.

1 – Stando seduti nella posizione facile, detta sukasana (foto al punto 2.), muovere gli occhi in tutte le direzioni senza girare la testa e respirando normalmente. Questo esercizio previene affaticamento, rinforza i muscoli degli occhi e migliora la vista.

Step 1. Guardare verso l’alto e verso il basso per 5 volte.

Step 2. Guardare verso destra e verso sinistra per 5 volte.

Step 3. Guardare in alto a destra e in basso a sinistra per 5 volte; guardare in alto a sinistra e in basso a destra per 5 volte.

Step 4. Guardare verso l’alto e ruotare lo sguardo in senso orario per 5 volte. Ripetere in senso anti-orario per 5 volte.

Step 5. Guardare il pollice, poi la parete e ripetere la sequenza per 5 volte.

2- Per concludere la sessione sempre stando seduti nella posizione sukasana, si sfregano i palmi delle mani tra di loro fino a che non diventano caldi. Si posano sugli occhi chiusi senza fare pressione, respirando normalmente. Il calore e il buio hanno l’effetto di risettare lo sguardo, perché calmano e rilassano.

TERAPIA A 360º – L’abbinamento di prodotti che hanno target specifici – occhiaie, borse, microrughe – accelera gli effetti benefici degli esercizi che migliorano lo sguardo. La linea Defence Eye di Bionike ha individuato tre problemi che fanno leggere negli occhi lo stile di vita stressato e accelerato di una persona.

Occhiaie: generate da un’alterazione del microcircolo nella zona perioculare, che lascia trasparire il colore bluastro dei capillari cutanei, si contrastano con il Perfezionatore Anti-Occhiaie Defence Eye di Bionike. Con troxerutina, che rinforza le pareti dei capillari aiutando a schiarire la zona d’ombra e pigmenti nella texture che garantiscono un effetto camouflage istantaneo. Costa 23,50

Borse: Accumulo di liquidi e alterazione capillare che aumentano con stress, stanchezza e il passare degli anni si riducono con Gel Anti-Borse Defence Eye di Bionike, con estratti di plankton e chlorella decongestionanti. Costa 25 euro.

Micro-rughe: Le cosiddette “zampe di gallina” risultato di sollecitazioni, di fotoinvecchiamento e di cedimenti si prevengono e correggono con Crema Antirughe Defence Eye di Bionike che ridensifica la pelle nella zona del contorno occhi. Costa 25 euro.

